İstanbul Valiliği Duyurdu: 4 Aylık Yasak Başlıyor

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İstanbul Valiliği, havaların ısınmasıyla birlikte artan insan ve araç hareketliliğinin orman yangını riskini maksimum seviyeye çıkardığını belirterek radikal bir karar aldı. Kasten ya da kusurlu olarak çıkabilecek yangınların önüne geçmek amacıyla, kent sınırları içerisindeki ormanlık alanlara giriş ve buralarda ateş yakılması aylarca yasaklandı.

YASAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıklamaya göre yasaklar 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve 15 Ekim 2026 tarihine kadar aralıksız uygulanacak.

Bu süre zarfında, ormanlık alanlara yetkisiz girişler, orman içi ve bitişiğinde mangal, tüp, nargile ve benzeri gerekçelerle ateş yakılması, ormanla ilişiği olmasa dahi köylerde ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği için dal, ağaç ve her türlü bitki örtüsünün yakılması kesinlikle yasaklandı.

NERELER KISITLAMA DIŞINDA KALDI?

Karara göre, belirlenen tescilli piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko-turizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetler için herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Yasağın etkin şekilde denetlenmesi için kaymakamlıklar, emniyet, jandarma ve orman kolluk ekipleri 7/24 sahada olacak. Kararlara ve önlemlere aykırı hareket eden, orman yangınına davetiye çıkaran kişiler hakkında Orman Kanunu kapsamında adli ve idari yasal işlem başlatılacak.

Kaynak: AA