İstanbul'da operasyon: 45 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında 12 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 45 kilo uyuşturucu, 2 Kalaşnikof tipi uzun namlulu silah, 7 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

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İstanbul'da operasyon: 45 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Beyoğlu’ndaki sokaklarda uyuşturucu satan, 'torbacı' olarak adlandırılan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüphelileri belirledi.

Araştırmalarda tespit edilen 30 şüphelinin adreslerinin belirlenmesinin ardından dün sabah Beyoğlu, Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

KALAŞNİKOF DA ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda ise 30 kilo 108 gram metamfetamin, 11 kilo 243 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 780 gram fubinica, 10 gram esrar, 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 AK- 47 (Kalaşnikof) tipi otomatik tüfek, 7 tabanca 1 pompalı tüfek ve 115 mermiye de rastlandı. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 330 lira paraya da el konuldu.

Toplam 43 kilo 341 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

Kaynak: ANKA

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