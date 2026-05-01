İstanbul'da Olaylı 1 Mayıs: Beşiktaş, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 100'lerce Gözaltı Var

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen bir grup Halkın Kurtuluş Partisi üyesine polis müdahale etti. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı. Mecidiyeköy'de de toplanarak Taksim'e hareket etmek isteyenlere polis müdahalesi gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmak isteyen grup polisler tarafından gözaltına alındı. İstanbul'da 1 Mayıs gösterileri sırasında gözaltına alınanların sayısı 366'ya ulaştı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının adresi Kadıköy ve Kartal oldu.

TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS MÜDAHALESİ

Bu iki nokta dışında düzenlenecek eylem ve etkinlikler yasaklanırken, Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir gruba polis ekipleri müdahale etti.

Müdahale esnasında gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

BİR MÜDAHALE DE MECİDİYEKÖY'DE

Mecidiyeköy'de toplanmak isteyen bir başka gruba daha polis ekipleri müdahale etti. Eylemciler gözaltına alındı. Saat 11.00 itibariyle Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.

MECİDİYEKÖY'DE TOPLANMA

Aralarında Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP İstanbul Milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil'in de bulunduğu bir grup eylemci Mecidiyeköy'de toplandı. Grubun karşısına polis barikatı ve TOMA'lar konuşlandırılırken, biber gazlı ilk müdahaleden çok sayıda kişi etkilendi.

Burada açıklama yapan göstericiler daha sonra polis tarafından açılan kordonla eylem alanından ayrıldı. Tertip Komitesi tarafından yapılan açıklamada eylemi sonlandırdıkları; gözaltına alınanların takibi için Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne geçileceği belirtildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE EYLEM

Yaklaşık 40 kişilik grup 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi. Kameralarla tespit edilen gruba polis ekipleri müdahale etti. Gruptakiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bu sırada Avrupa istikametinde köprü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 350

Çağdaş Hukukçular Derneği, saat 11.20 itibariyle İstanbul'da 1 Mayıs eylemleri sırasında gözaltına alınanların sayısını 120 olarak duyurdu.

ÇHD tarafından ikinci açıklamada saat 12.10 itibariyle gözaltı sayısının 200'e yaklaştığı ve gözaltına alınanların sağlık kontrolleri için hastanelere getirilmeye başlandığı belirtildi.

ÇHD, 13.00 itibariyle gözaltına alınanların sayısının 300'e yaklaştığını belirtirken, DHA gözaltı sayısını 350 olarak duyurdu.

İHA ise gözaltı sayısını 366 olarak geçti.

BAŞARAN AKSU GÖZALTINA ALINDI

1 Mayıs'ta Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı. Aksu, Ankara'da hakları için direnen ve kazanan madencilerle birlikte verdiği mücadelede ön plana çıkmıştı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

