İstanbul'da olay yaratan intikam planı: Evini yerinde bulamayan ev sahibi şoke oldu
Kullanım için ailesine tahsis edilen evden zorla çıkartılan İrma T, evin kapı ve pencerelerini sökerek hurdacıya sattı. Ev sahibi gördükleri karşısında büyük bir şok yaşarken, öfkeli kadın bununla da yetinmedi ve belediyeye başvurarak harabeye dönen müstakil evin yıkılmasını sağladı.
74 yaşındaki Nilgün E. İstanbul Şile'de ikamet ediyordu. Yaşlı kadının aynı zamanda İstanbul Fatih'te tek katlı bir evi vardı. Bu evi, kalacak yeri olmayan yaşlı bir çiftin kullanımına açmıştı. Yaşlı çift geçtiğimiz aylarda vefat etti.
Çift öldükten sonra Almanya'da yaşayan kızları İrma T. bu evde oturmaya başladı. Bunun üzerine Nilgün E, İrma T'nin maddi durumunun iyi olduğunu ve yardıma muhtaç olmadığını gördüğünde, İrma T'den evi terk etmesini istedi.
Fakat iddiaya göre İrma T, evin anne ve babasına ait olduğunu öne sürerek evi terk etmeyi reddetti. Nilgün E. İrma T'nin evini boşaltması talebiyle mahkemeye başvurdu ve mahkeme İrma T'nin evi boşaltması yönünde karar verdi.
Kararın tebliğinden sonra, yine iddiaya göre büyük bir öfkeye kapılan İrma T, evin kapı ve pencerelerini söktürerek hurdacılara sattı. Komşularının kendisine haber vermesiyle eve gelen Nilgün E. karşılaştığı manzara sonrası büyük bir şok yaşadı. Müstakil evinin kapı ve pencereleri yoktu, duvarlar ise çekiç ve keser darbeleriyle kırılmıştı.