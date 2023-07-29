İstanbul'da olay yaratan intikam planı: Evini yerinde bulamayan ev sahibi şoke oldu

Kararın tebliğinden sonra, yine iddiaya göre büyük bir öfkeye kapılan İrma T, evin kapı ve pencerelerini söktürerek hurdacılara sattı. Komşularının kendisine haber vermesiyle eve gelen Nilgün E. karşılaştığı manzara sonrası büyük bir şok yaşadı. Müstakil evinin kapı ve pencereleri yoktu, duvarlar ise çekiç ve keser darbeleriyle kırılmıştı.