İstanbul'da Olanlar Yaşadı! Ulaşım Tamamen Ücretsiz Olacak, Tek Şartı Belli Oldu
İstanbul'da yaşayan milyonları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Başvurular 23 Eylül'de başlıyor. Bu şartı sağlayanlar toplu taşımayı tamamen ücretsiz kullanacak. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencileri için Şişli Belediyesi'nden önemli bir destek daha geldi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ekonomik kriz koşullarında üniversitelilere sundukları 15 bin liralık burs desteğinin ardından, şimdi de öğrencilerin ulaşım masraflarını karşılayacak bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.
8 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK
Proje kapsamında, Şişli'de ikamet eden ve 17-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri, İstanbulkart'larına 8 ay boyunca ulaşım desteği alacak. Bu sayede öğrenciler, otobüs, metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek. Aylık abonman ücretleri Şişli Belediyesi tarafından karşılanacak.
"GENÇLERİN YANINDAYIZ"
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, projeye ilişkin açıklamasında, ekonomik krizin eğitim alanında da büyük zorluklar yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün bir üniversite öğrencisinin en asgari harcaması 40 bin lirayı buluyor. Öğrenciler, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle eğitimlerine devam edemez hale geldi. Gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için burs kampanyamızın ardından şimdi de ulaşım desteğini devreye soktuk. Yerel yönetim olarak tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin yanındayız."
BAŞVURULAR 23 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Projeden yararlanmak isteyen öğrenciler, 23 Eylül 2024 itibarıyla Şişli Belediyesi'nde oluşturulan Başvuru Masası'na gerekli belgeleri teslim ederek başvurularını yapabilecekler. Ayrıca, detaylı bilgi almak isteyenler Şişli Belediyesi’nin 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi’nden destek alabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Şişli'de ikamet etmek
- İstanbul'daki üniversitelerde örgün öğretim görmek (Açık öğretim hariç)
- 17-25 yaş aralığında olmak
- Devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde %100 burslu okumak
GEREKLİ BELGELER...
- İkametgah belgesi
- Öğrenci belgesi
- Açık Rıza Metni (İstanbulkart bilgilerini içeren)
- ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi