İstanbul'da Olanlar Yaşadı! Ulaşım Tamamen Ücretsiz Olacak, Tek Şartı Belli Oldu

İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencileri için Şişli Belediyesi'nden önemli bir destek daha geldi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ekonomik kriz koşullarında üniversitelilere sundukları 15 bin liralık burs desteğinin ardından, şimdi de öğrencilerin ulaşım masraflarını karşılayacak bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

8 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

Proje kapsamında, Şişli'de ikamet eden ve 17-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri, İstanbulkart'larına 8 ay boyunca ulaşım desteği alacak. Bu sayede öğrenciler, otobüs, metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek. Aylık abonman ücretleri Şişli Belediyesi tarafından karşılanacak.