İstanbul'da Okul Laboratuvarında Patlama
Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesindeki laboratuvarda deney sırasında meydana gelen patlamada 4 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı.
İstanbul Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan lisede, öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları esnada ufak çaplı patlama oldu.
4 ÖĞRENCİ YARALANDI
Patlama sonucu deney yapan 4 öğrenci, yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı.
İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edilirken, 2 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: AA
