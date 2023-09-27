İstanbul'da o güne dikkat: Sağanak yağış için beklenen haber geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yaptığı son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege ile Bilecik, Isparta, Burdur, Trabzon Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.