İstanbul'da o güne dikkat: Sağanak yağış için beklenen haber geldi!
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Batı bölgeleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Batıdaki yerel sağanaklarla birlikte sıcaklıklar 4-5 derece azalacak.
Sağanak yağışlar ne zaman gelecek sorusu yanıt buldu. Türkiye'de etkisini gösteren sıcak hava dalgası, yerini sağanak yağışlara bırakacak. İstanbul’da merakla beklenen yağışlar geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yaptığı son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege ile Bilecik, Isparta, Burdur, Trabzon Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A SAĞANAK
Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alacak sağanak, hafta sonu da devam edecek. İstanbul'da poyraz kuvvetli hava bulutlanıyor, perşembe yağmur var. Ankara biraz bulutlu, İzmir'de yağış çarşamba kısa süreli, perşembe daha kuvvetli yağacak. Bursa yerel yağmurlu, Antalya açık. İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 30, Bursa 29, Antalya 30 dereceleri görecek.