İstanbul'da Metroda Gece Yarısı İğrenç Görüntü! Dışarı Çıkamayacak mıyız?

Büyükşehirlerde yaşamak, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle her geçen gün daha da zorlaşmakta. Ekonomik kaygıların yanı sıra, toplu kullanım alanlarında yapılan uygunsuz davranışlar, vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'un en işlek metro hatlarından Kirazlı-Yenikapı metro hattındaki görüntüler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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İstanbul'da Metroda Gece Yarısı İğrenç Görüntü! Dışarı Çıkamayacak mıyız? - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, milyonlarca vatandaş için otomobil sahibi olmayı bir hayal haline getirirken, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın önemli bölümü toplu taşıma araçları ile karşılanıyor.

Hayatın 24 saat boyunca aktığı İstanbul gibi şehirlerde gece metrosu uygulamasını hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cuma gecesinden pazartesi sabahına kadar birçok metro hattında ulaşımı kesintisiz olarak sağlamakta. Bu hatlar arasında yer alan Yenikapı - Kirazlı metro hattında ortaya çıkan manzara, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gece yarısı metro vagonuna girenler, karşılaştıkları manzaranın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "Dışarı çıkamayacak mıyız? Bu nasıl rezalettir"

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