İstanbul'da Metrobüs Kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapatıldı

İstanbul, 15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde giden metrobüs yolundan çıkıp D-100 karayoluna girdi. Meydana gelen kaza sonrası köprü trafiğe kapatıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Metrobüs Kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapatıldı

İstanbul Zincirlikuyu metrobüs durağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği metrobüs, bariyere çarptı. Kaza yapan metrobüsün boş olduğu öğrenildi. Kazada 4 araç ve metrobüste hasar oluşurken, D-100 Karayolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Sağanak Yağış Kaza Getirdi: Sürücü Yara Almadan KurtulduSağanak Yağış Kaza Getirdi: Sürücü Yara Almadan KurtulduYurttan Haberler

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırımda Yürüyen Baba Oğula Çarptı Baba ile Oğlu Kaldırımda Yürürken Kabusu Yaşadılar
Süt Yerine Kek Harcına Ekleyin::: Keki Daha İyi Kabartıyor Süt Yerine Kek Harcına Ekleyin::: Keki Daha İyi Kabartıyor
Gözaltına Alınan CHP'li Meclis Üyesi Hakkında Karar Gözaltına Alınan CHP'li Meclis Üyesi Hakkında Karar
Erzurum'da Korkunç Olay! Önce Kardeşini Öldürdü, Ardından Kendini Vurdu Erzurum'da Kardeş Kavgası Kanlı Bitti
Galatasaraylı Eski Sporcu ve Ailesi de Faciada Vefat Etti Galatasaraylı Eski Sporcu ve Ailesi de Faciada Vefat Etti
Klasik Poğaça Tariflerinden Daha İyi Oluyor! 1 Hafta Taze Kalıyor Klasik Poğaça Tariflerinden Daha İyi Oluyor! 1 Hafta Taze Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Balkonda Saksıda Yetişiyor: Kilosu Tam 4 Bin TL'ye Satılıyor Balkonda Saksıda Yetişiyor: Kilosu Tam 4 Bin TL'ye Satılıyor
Hurda Araç Teşvikinin Hangi Araçları Kapsadığı Belli Oldu! Elinde Olan Yaşadı Hurda Araç Teşvikinin Hangi Araçları Kapsadığı Belli Oldu! Elinde Olan Yaşadı
Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı
Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo