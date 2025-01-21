İstanbul'da Metrobüs Kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapatıldı
İstanbul, 15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde giden metrobüs yolundan çıkıp D-100 karayoluna girdi. Meydana gelen kaza sonrası köprü trafiğe kapatıldı.
İstanbul Zincirlikuyu metrobüs durağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği metrobüs, bariyere çarptı. Kaza yapan metrobüsün boş olduğu öğrenildi. Kazada 4 araç ve metrobüste hasar oluşurken, D-100 Karayolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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