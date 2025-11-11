İstanbul'da Metrobüs Hattı Tamamen Durdu! Duraklar Tıklım Tıklım

İETT tarafından yapılan açıklamada metrobüs güzergahında oluşan aksaklık nedeniyle yoğunluk oluşabilmekte denildi. Vatandaşlar duraklarda beklerken, llerlemekte güçlük çekiliyor.

İş veya okul için yola çıkan vatandaşlar, metrobüs duraklarında yoğun kuyruklar oluşturdu. Güzergâhta yaşanan aksaklıklar sebebiyle metrobüs hattında tamamen durma yaşandı.

İETT’DEN AÇIKLAMA

İETT yetkilileri, “Metrobüs hattında yaşanan aksaklıklar nedeniyle trafik oluşabilmekte olup, ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir” açıklamasında bulundu.

BİR METROBÜS ARIZALANDI

Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgiye göre, Avcılar’da arızalanan bir metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Bu durum duraklarda yoğunluk ve uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

Söğütlüçeşme yönüne ilerleyen metrobüslerden biri, Şükrübey durağında arıza yaptı. Arızanın etkisiyle seferler aksarken duraklarda ciddi bir kalabalık oluştu.

Kaynak: Haber Merkezi

