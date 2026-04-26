İstanbul'da Metro Seferlerine 'Sızıntı' Düzenlemesi

İstanbul Şişli’de yer alan Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki M7 metro hattında tüneldeki teknik sorun nedeniyle hattaki seferler yeniden düzenlendi. Onarım işlemi süresi boyunca yolcular için aktarma ve ücretsiz ulaşım uygulaması başlatıldı.

İstanbul’da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle seferlerde geçici düzenlemeye gidildi.

YER ALTI SUYU AKIŞINDA PROBLEM TESPİT EDİLDİ

Metro İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmede, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır" denildi.

HAT İNCELEMEYE ALINDI

Açıklamada, hattın güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi için teknik inceleme ve detaylı tespit çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından kalıcı onarım sürecine geçileceği aktarıldı.

ULAŞIM İÇİN ALTERNATİF PLAN

Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına geçici ulaşım planı da duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu süre boyunca Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştirilecektir. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacaktır. Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam etmektedir. Çalışma tamamlanana kadar hattımızda gece metrosu seferleri Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacaktır."

