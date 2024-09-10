İstanbul'da Metro Arızası

M5 Üsküdar-Samandıra Merkez Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular tünel içinde bir süre mahsur kaldı. Altınşehir durağında arıza giderildikten sonra seferler normale dönerken, Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi duraklarında yoğunluk oluştu.

İstanbul'da Metro Arızası

Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan metronun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda kalırken, arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı.

YOLCULAR VAGONDA BEKLEDİ

Araç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi.
Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA

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