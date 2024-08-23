İstanbul'da Magandalar Terör Estiriyor! Kafeye Kurşun Yağdırdılar: Yaralılar Var

İstanbul'un Pendik ilçesi, Kurtköy Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında bir kafeye kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi.

Mermiler işyerinde bulunan dört kişiye isabet ederken, şüpheli şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı.

Emniyet şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına alan polis ekipleri, saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA