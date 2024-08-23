İstanbul'da Magandalar Terör Estiriyor! Kafeye Kurşun Yağdırdılar: Yaralılar Var

İstanbul Pendik'te bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul'da Magandalar Terör Estiriyor! Kafeye Kurşun Yağdırdılar: Yaralılar Var

İstanbul'un Pendik ilçesi, Kurtköy Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında bir kafeye kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi.

Mermiler işyerinde bulunan dört kişiye isabet ederken, şüpheli şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı.

Emniyet şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına alan polis ekipleri, saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Çeteler İstanbul’da Kol Geziyor! 5 Yaşındaki Çocuğunun Yanında ÖldürüldüÇeteler İstanbul’da Kol Geziyor! 5 Yaşındaki Çocuğunun Yanında ÖldürüldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Pendik Saldırı
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Görüşmesinde Dikkat Çeken Kulis: İki İsim de O Fikirde Birleşti Kritik Görüşmede Dikkat Çeken Kulis
Kara Kara Düşündüren Tablo... Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz! Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz!
ATM'de Yapmanız Gereken Ayar! Yapmadan Asla Kart Sokmayın ATM'de Yapmanız Gereken Ayar! Yapmadan Asla Kart Sokmayın
D100 Karayolu'nda Feci Kaza! Hafriyat Kamyonu, Motosiklet Sürücüsünü Ezdi Hafriyat Kamyonu, Motosiklet Sürücüsünü Ezdi!
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır-Mersin Hattında Gizli Tutulan Operasyon: Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı! Ve Tuz Koktu... Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı
AFAD Duyurdu! Bodrum Açıklarında Deprem AFAD Duyurdu! Bodrum Açıklarında Deprem
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Tüm Zamanların Rekoru! Doların Ateşi Düşmüyor Tüm Zamanların Rekoru!
‘Mesai Saati Kısalıyor’ Bilmecesi: İşte AKP Kulislerindeki Son Bilgiler ‘Mesai Saati Kısalıyor’ Bilmecesi