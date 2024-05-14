Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza: Seferler durdu

İstanbul’da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu. Seferlerin durmasıyla metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Trafiğin en yoğun olduğu akşam saatlerinde işten ve okuldan eve dönen vatandaşlar isyan etti.

Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza: Seferler durdu

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında saat 17.00 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle seferler bir süreliğine Kadıköy-Tavşantepe metro istasyonu arasında yapıldı. Metro arızası nedeniyle akşam saatlerinde işten ve okuldan eve dönmek isteyen ve seyahat etmek için havalimanına gidecek olan vatandaşlar istasyonlarda ve Otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da ticari taksilerle ulaşım sağladı.

METRO ARIZASINI FIRSATA ÇEVİRDİLER

Arıza nedeniyle vatandaşlar Tavşantepe metro istasyonunda indirildi. Seyahat etmek için havalimanına yetişmeye çalışan vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Metronun arızalandığını duyan ve bunu fırsata çeviren bazı taksi şoförleri Sabiha Gökçen havalimanına gitmek isteyen yolcuları kişi başı 200 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla havalimanına taşıdı.

"TAKSİ VE OTOBÜSLERLE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Metro arızası nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, "Bizi buraya atıp gittiler. Kimse bize sahip çıkmadı. Metro bozuldu. Metro gitmediği için vatandaş böyle perişan oldu. Eve gidecektim bir saattir gidemedim. Uçağı olan var biletler yanacak. Taksi ve otobüslerle ulaşmaya çalışıyorlar" diye konuştu.
Öte yandan yaklaşık 1 saat süren arıza sonrasında Metro İstanbul 'X' hesabından yaptığı açıklamada, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Ekrem İmamoğlu duyurdu: Ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlıyorEkrem İmamoğlu duyurdu: Ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlıyorGündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Metro İstanbul Sabiha Gökçen
Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu
Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları
Hakkari Belediye Başkanı Akış: Kayyum yönetimi, AKP adayı için belediye bütçesinden 29 milyon 939 bin TL harcamış "Kayyum yönetimi, AKP adayının seçim kampanyası için 29 milyon TL harcamış"
3 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunup öldüren baba yeniden hakim karşısında 3 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunup öldüren baba yeniden hakim karşısında
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez mazbatasını aldı Yargıtay Başkanı mazbatasını aldı
Ayten Gökçer hayatını kaybetti Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek" Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor?
Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim! Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı
Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak? Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti