İstanbul'da kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu serbest bırakıldı!

Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, 16 AFL 804 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi.

Aynı istikamette 06 CD 4581 plakalı otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesinde götürdü ve Göçer yoğum bakımda tedavi altına alındı. Somali Cumhurbaşkanın oğlu ise polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken 1'i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Göçer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi.

Göçer'in arkadaşları Adli Tıp Kurumu önünde motosikletleriyle cenaze götürülürken eşlik etti. Yunus Emre Göçer'in cenazesi Gümüşsuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"FREN BİLE YAPMADAN ARKADAN ÇARPMIŞ"

Göçer'in arkadaşı Yusuf Özsoy, " Yasal süreçler devam ediyor, arkadaşımızı bugün defnedeceğiz. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri hiçbir görüntü izlemeden motosikletlinin direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sonra da kaldırıma vurarak aracın önüne düşmüş diye tutanak tutmuş. Avukatımız aracılığıyla ulaştığımız görüntülerde otomobilin fren dahi yapmadan arkadaşımıza arkadan gelip çarparak yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görünüyor. Çarpan kişi hiçbir şekilde tutuklanmadı" diye konuştu.