İstanbul'da 'Köstebek' Operasyonu: Suç Örgütleriyle İlişkili Çok Sayıda Kamu Personeli Gözaltında

İstanbul’da, elebaşılığını yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin liderliğini yaptığı organize silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAZIŞMALARINDA SUÇ İÇERİKLERİNE ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan iki şüpheliye ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalara ulaşıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda örgütle bağlantılı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar derinleştirildi.

İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON

Devam eden soruşturmada HTS kayıtları, MASAK raporları, log kayıtları ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucu suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

KAMU GÖREVLİLERİ DAHİL 37 GÖZALTI

Operasyonda, aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA-DHA

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