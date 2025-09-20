İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan bir yangın meydana geldi. Yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Son Güncelleme:
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: DHA

