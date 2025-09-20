İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan bir yangın meydana geldi. Yangına çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
AYRINTILAR GELECEK...
Kaynak: DHA
