İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'da Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde lojistik binası olarak kullanılan bir iş yerinde yangın çıktı.,
Çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.
Kaynak: İHA
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