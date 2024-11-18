İstanbul'da Korkutan Yangın! Alev Alev Yandı

İstanbul Bahçelievler’de Çelik Hançer Sokak’ta saat 22.00 sıralarında 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çatı katında maddi hasara neden olan yangının kesin çıkış nedeni, yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA