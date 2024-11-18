İstanbul'da Korkutan Yangın! Alev Alev Yandı
İstanbul Bahçelievler’de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Ekipler alevlere kısa sürede müdahale ederken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılacağı öğrenildi.
İstanbul Bahçelievler’de Çelik Hançer Sokak’ta saat 22.00 sıralarında 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Çatı katında maddi hasara neden olan yangının kesin çıkış nedeni, yapılan incelemenin ardından belli olacak.
Kaynak: İHA
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