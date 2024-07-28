İstanbul'da Korkutan Kaza: Yaralılar Var, Şoför Gözaltında

İstanbul Bağcılar'da seyri halindeki bir minibüsle cip çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan cipte 1’i ağır, 6 kişi yaralandı, minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

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İstanbul'da Korkutan Kaza: Yaralılar Var, Şoför Gözaltında

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde seyreden Mustafa T'nin kullandığı 34 KOT 743 plakalı cip ile Hüseyin Karaaslan Caddesi’nde ilerleyen Recep A'nın yönetimindeki 34 M 1812 plakalı minibüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

YARALILAR VAR

Kazanın etkisiyle savrulan cipte 1’i ağır, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cipteki 6 yaralı çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan minibüsü şoförü Recep A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bir görgü tanığı, yolcusu bulunmayan minibüsün kontrolsüz şekilde yola girdiğini iddia ederek, cipte yaralanan 6 kişiden birinin yaşlı bir kadın olduğunu ifade etti.

OLAY YERİNDE KAVGA ÇIKTI

Görgü tanıkları ile olay yerine gelen minibüsçüler arasında kazanın nedenine ilişkin tartışma yaşandı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olay polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.

Yoğunluk yaşanan caddede araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

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