İstanbul'da korkunç olay! Denizden halıya sarılmış kadın cesedi çıkarıldı

İstanbul'da denizde halıya sarılmış bir ceset bulundu.

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İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu.

Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı buldu.

Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı.

Ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın faillerinin bulunması için inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini araştırıyor.

Kaynak: AA

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