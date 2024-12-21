İstanbul'da Korkunç Kaza, Süratle Gelip Giyim Mağazasına Daldı

Olay, İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında yaşandı

34 AK 072 plakalı otomobil sürücüsü caddede seyir halindeyken direksiyonun kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil giyim mağazasına daldı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak sürücüyü aracın içinden yerden çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansırken kaza yapan otomobil bulunduğu noktadan kaldırıldı.

"DİREKT DÜKKANA DALDI"

Sesi duyup dışarıya çıkan Şahin Coşkun, “2 saat önce çay ocağında oturuyordum. Çok büyük bir patlama oldu, korktuk. Koştum, geldim. Anlattıklarına göre araç süratli gelmiş. Direkt dükkana daldı. Allahtan can kaybı yok. Hasar oluştu. Çocuğu içeriden çıkarttım. Şükür bir şeyi yok. Çocuk korkmuş, konuşamıyordu" dedi.

Kaynak: DHA