İstanbul'da Korkunç Cinayet! Bıçaklayıp Denize Attılar

Avcılar'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden Serdar Ala isimli şahsın bıçaklandıktan sonra denize atıldığı öğrenildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da Korkunç Cinayet! Bıçaklayıp Denize Attılar

İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde gece saat 02:30 sıralarında facia yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Serdar Ala ve Eray A. Onur Ö ve Hüseyin E. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle silahına davranan Serdar Ala, ateş etmek istedi ancak silahı ateş almadı. Bunun üzerine Eray A. isimli şüpheli elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçakladı. Eray A. isimli şüpheli, Serdar Ala'yı bıçakladıktan sonra arkadaşı Onur Ö. ile birlikte denize attı.

YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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