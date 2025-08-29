İstanbul'da Korku Dolu Anlar, Sesi Duyan Kendisini Dışarı Attı

İstanbul'da bir binanın 5'inci katında yangın çıkarken, mutfaktaki tüp bomba gibi patladı. Mahalleli sesi duyar duymaz kendisini sokağa atarken, olayda yaralanan olmadı.

İstanbul'da Korku Dolu Anlar, Sesi Duyan Kendisini Dışarı Attı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında mutfaktaki tüp patladı. Patlama sesiyle mahalleli sokağa dökülürken, olayda kimse yaralanmadı.

Dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen yangın, Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını görenler, binayı boşaltarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Yangın sırasında, dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri, korkuyla evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ÇOCUKLARIMI BİLE GÖNDERDİM'

Patlama anını gören bir kişi, "Evdeydim, kızım 'Arkadaşımın evi yanıyor' diye seslendi. Geldim, baktım. İnsanlara da, 'Açılın' dedim. 'Patlama olacak' demeye kalmadan bir anda bir gümledi. Her yeri alev sardı. Herkes kaçtı. 5 dakika geçmedi itfaiye geldi zaten. Çok kötüydü. Şu an iyi hali. Kimse yok içeride bildiğim kadarıyla, ama bir tane teyzenin olduğunu biliyorum. Sadece kim var başka bilmiyorum. Çok kötüydü, ben çocuklarımı bile gönderdim buradan" dedi.

Kaynak: DHA

