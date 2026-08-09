İstanbul'da Korku Dolu Anlar: Çökme Yaşanan Bina Tahliye Edilip Mühürlendi

İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın birinci katındaki balkonda çökme yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, ekipler tarafından bina tahliye edilerek mühürlendi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 22.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi.

5 KATLI BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ

Sokak üzerindeki 5 katlı binanın birinci katındaki balkon henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

İstanbul'da Korku Dolu Anlar: Çökme Yaşanan Bina Tahliye Edilip Mühürlendi - Resim : 1

BİNA TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ

Binanın çevresi ekipler tarafından bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerin ardından bina mühürlenirken, tedbir amacıyla bina boşaltıldı.

İstanbul'da 4 Katlı Bina Çöktü: Facianın Eşiğinden Dönüldüİstanbul'da 4 Katlı Bina Çöktü: Facianın Eşiğinden DönüldüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Gaziantep'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Çevre Şehirler de Etkilendi Gaziantep'te Korkutan Deprem
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
CHP'de Sular Durulmuyor! Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası: Onursal Genel Başkanlık Masada Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası
ÇOK OKUNANLAR
Düzenleme Meclis'ten Geçti: Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Yeni Dönem Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Yeni Dönem
CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir
Mekke Anlaşması'nın Ardından Flaş Gelişme: Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu
CHP'de Sular Durulmuyor! Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası: Onursal Genel Başkanlık Masada Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası
İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını! İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını!