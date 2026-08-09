İstanbul'da Korku Dolu Anlar: Çökme Yaşanan Bina Tahliye Edilip Mühürlendi
İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın birinci katındaki balkonda çökme yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, ekipler tarafından bina tahliye edilerek mühürlendi.
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Olay, saat 22.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi.
5 KATLI BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ
Sokak üzerindeki 5 katlı binanın birinci katındaki balkon henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, olayda yaralanan olmadığı belirlendi.
BİNA TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ
Binanın çevresi ekipler tarafından bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerin ardından bina mühürlenirken, tedbir amacıyla bina boşaltıldı.
Kaynak: DHA
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