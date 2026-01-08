İstanbul’da Korku Dolu Anlar! Ağaç Devrildi, 1 Kişi Altında Kaldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. O sırada düşen ağacın altında kalan bir kişi hafif yaralı olarak vatandaşlar tarafından kurtuldu.

Olay, Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan ağaç, bir süre sonra devrildi. O esnada yoldan geçen bir kişi ağacın altına kaldı. Talihsiz adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ağacın altından çıkardı. Adamın hafif yaralı olduğu öğrenildi. Olay, çevrede kısa süreli korku ve paniğe yol açarken can veya mal kaybı yaşanmadı.

'İNSANLARIN GÜCÜYLE ÇIKARDIK'

Olay anını anlatan esnaf Sabri Tekbaş, "Şiddetli bir rüzgar vardı. Aşırı bir sesle ağaç devrildi. Baktım, o an insanların koşuşturduğunu gördüm. Geldik, altta bir vatandaş vardı. İnsanların gücüyle çıkardık, arkadaş gitti" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul Bahçelievler
