İstanbul'da 161 gözaltıda 107 tutuklama

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 161 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 107'si tutuklandı, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 kişi ise işlemlerinin ardından salıverildi.

Polis ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin belirlenerek suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 14 Mart'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlenmişti. 33 özel harekat unsuru olmak üzere 900 personelin 258 ekip olarak yer aldığı, helikopter, hava aracı ve 11 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 175 zanlıdan 161'i gözaltına alınmıştı.

Baskınlarda yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ile çelik yelek, uyuşturucuların dağıtımında kullanıldığı belirlenen 60 taksi ve 35 motosiklet ele geçirilmişti.

Kaynak: AA