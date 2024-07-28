İstanbul'da Kırmızı Işık İhlali Yapıp Kazaya Neden Oldu, Görgü Tanıklarına Saldırdı!

Bağcılar’da kırmızı ışıkta geçen bir yolcu minibüsü, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Minibüs şoförünün yakınları, görgü tanıklarına saldırdı.

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İstanbul'da Kırmızı Işık İhlali Yapıp Kazaya Neden Oldu, Görgü Tanıklarına Saldırdı!

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ateş yönetimindeki yolcu minibüsü kırmızı ışıkta durmadan kavşağı dönmek istedi. Minibüs Mustafa Taşkın yönetiminde seyir halinde olan otomobile çarptı. Otomobil çapmanın etkisiyle savruldu. Kaza nedeniyle otomobilin hava yastıkları açılırken kapısı ise koptu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve çok sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i ağır 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan minibüs sürücüsü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaza sonrası minibüs şoförünün yakınları ile kazayı gören görgü tanığının yakınları arasında kavga çıktı. Trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması üzerine trafik normale döndü.

Kazayı gören ve yardıma koşan Gökhan Arslan “Kırmızı ışıkta durması gereken minibüs kendini kontrolsüz bir şekilde yolun ortasına attı. Otomobil normal yolunda gelirken kaza yaptılar. Şuanda 5-6 yaralı var. Minibüste yolcu yok. Bütün yaralılar otomobilde. Can pazarına çevirdi. Yola atlaması doğru bir şey değil. Yaralılardan birinin durumu iyi değildi” dedi.

Kaynak: İHA

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