İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Faciası: Yıkılan Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi

İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen çok katlı bir binanın devasa kütlesi, iş makinesinin üzerine çöktü. Tonlarca ağırlıktaki molozların altında, operatör kabininde sıkışan sürücü, nefes kesen operasyonla ağır yaralı olarak kurtarıldı.

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Megakent İstanbul’da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, bu kez korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde yaşandı.

OPERATÖR KABİNDE SIKIŞTI

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapan iş makinesin darbesiyle bina yerle bir oldu. Molozlar iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesi operatörü aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak iş makinesinden çıkartılan operatör, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri ise enkaz alanında tedbiren incelemelerde bulundu.

'BALKONDAYDIM, BİRDENBİRE ÜZERİNE ÇÖKTÜ'

Yaşananları anlatan mahalle sakini Özge Akpolat, "Balkondaydım olay sırasında. Binanın bir bölümü birden iş makinesinin üzerine düştü. Yavaş yavaş binayı yıkıyorlardı. Birden bina üzerine devrildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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