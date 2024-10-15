İstanbul’da Kaza! Kum Yüklü Kamyon Devrildi

İstanbul Çatalca’da virajı alamayan kum yüklü hafriyat kamyon devrildi. Meydana gelen kazada kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı.

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İstanbul’da Kaza! Kum Yüklü Kamyon Devrildi

Kaza, saat 16.00 sıralarında İstanbul ilçesi olan Çatalca Gümüşpınar Mahallesi Tekirdağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kum yüklü 34 AG 9440 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma tarafından yolun bir şeridi kapatılarak trafiğin güvenliği sağlandı.

Kaynak: İHA

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