İstanbul'da 'Kara Para Aklama' Bilançosu: 584 Tutuklama, 80 Milyar TL'ye El Koyma

Son yıllarda kara para aklama suçundaki artış dikkat çekerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yıl sonunda çarpıcı bir açıklama geldi. Başsavcılık, bu yıl 'Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı' suçlarından toplam 584 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Konuya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından ilimiz genelinde faaliyet gösteren muhtelif örgütlerin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında kanun ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 01/01/2025 tarihinden itibaren günümüze kadar toplam (1773) şüpheliye yönelik etkin tahkikat yürütülmüş, (1123) şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, (584) şüpheli tutuklanmıştır" denildi.

80 MİLYAR TL'DEN FAZLA PARAYA EL KONULDU

Açıklamanın devamında da "Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık seksen milyar yedi yüz otuz beş milyon altı yüz kırk bin TL (80.735.640.000 TL) değerindeki mal varlığına (taşınır, taşınmaz, şirket payları, hak alacakları vb.) CMK 128 mad. gereğince el konulmuştur. Büromuz kapsamında yürütülen soruşturmalar titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA