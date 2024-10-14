İstanbul'da Kadınlar Katliamlara Karşı Ses Yükseltti: Kalanların Gidenlere Borcudur Direniş!

Kadın ve çocuk cinayetleri ile istismar olayları ülkemizin kanayan yarasıdır. Gün geçtikçe sayısı artan kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüz vakalarına, çocuk istismarına dur demek için buradayız. Biz Beykozlu kadınlar olarak bizlere ve çocuklarımıza dayatılmak istenen bu hayatı kabul etmiyoruz.

Son günlerde Türkiye’de artan kadın cinayetleri, çocuk istismarları hepimizi dehşete düşürmektedir. Bilindiği üzere Semih Çelik isimli şahıs geçtiğimiz günlerde 1 saat içinde 2 kadını katletti. Daha hayatının baharında olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner sadece Semih Çelik tarafından değil, kadın katliamlarına göz yuman erkek egemen sistemi tarafından da katledilmiştir.

8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümü ve acısı tarif edilemez. Narinler mezarda olmamalı, okul sıralarında olmalıdır. Mersin’in Mezitli ilçesinde Sonay Öztürk Arslan, Uğur Araç tarafından boğularak öldürülmüştür. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Uzman Çavuş Muhammed Recai Işık’ı boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık katletti. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür kayıp olan Pelin Karaca Uşak’ta katledilip ormanlık alana gömülmüştür İstanbul Bakırköy’deki Erhan Önal Hastane bahçesinde eşi, Berivan Önal’ı silahla öldürdü. Tekirdağ Malkara’da Sıla bebek daha henüz 2 yaşında sapkın bir zihniyetin istismarı sonucu hayata tutunamadı. Bir internet programının tanıtımında denk geldik bir annenin feryadına, “100 gün önce iki çocuğum babaları tarafından öldürüldü” dedi; sırf boşanmak istediği için bir anneye yaşatılan bu tarifsiz acıyla sarsıldık. Daha dün basın açıklamamıza çalışırken Gaziantep’ten bir acı haber daha aldık. Bir baba eşini ve 4 evladını silahla öldürdü!

İstanbul'da Beykoz Kadınlar Platformu’nun çağrısıyla kadın ve çocuk cinayetlerine karşı eylem yapıldı.

Platform adına yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'ÖLMEMEK İÇİN BURADAYIZ'

"Artık yeter! Çocuklarımız, analarımız, bacılarımız öldürülmesin; ölmemek için buradayız. Yapılan araştırmalara göre sadece bu yılın ilk sekiz ayında 200’den fazla kadın erkek şiddeti ile hayatını kaybetmiştir. Aynı şekilde çocuklara yönelik istismar ve şiddet olayları da toplumun kanayan yarası olmuştur.

2024 yılının ilk sekiz ayında 101 çocuk istismar edildi, 11 çocuk öldürüldü.

2008-2016 arasında toplamda 104 bin 531 çocuk kayboldu.

2016 yılından beri TÜİK kayıp çocuklar verilerini açıklamıyor.

Bunlar sadece bilineneler ya bilinmeyenler gizlenen kapalı kapılar arasında saklananlar…

'BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEYECEĞİZ'

Bizler Beykoz Kadın Platformu olarak bu durum karşısında sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz… Çıktığımız bu yolda bizlerle yan yana olan STK ile ADD, Boçay Anadoluhisarı İdman Yurdu, Beykoz Amatör Kulüpleri Destekleme Derneği, Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma Derneği, Kanlıca Doğa ve Yaşam Derneği, Gaye İnsanyrd. Derneği, Beykoz Anneleri Platformu, Paşabahçe Ferit İnal Lisesi Mezunları Derneği, Güzelce Hisar Eğitim Derneği, Anadolu Hisarı Göksu Mahallesi Kalkındırma Derneği, İyilik Bulaşıcıdır Derneği, Yıldızlar Dünyası Spor Kulübü ve tüm Beykozlu kadınlar olarak tek bir ağızdan haykırıyoruz; bir kişi daha eksilmeyeceğiz… Kadına-çocuğa şiddete istismara hep bir ağızdan haykırarak hayır diyoruz. Ve diyoruz ki; kadın ve çocukların güven içinde yaşadığı bir Türkiye hayal değil, bir zorunluluktur. Bu amaç doğrultusunda attığımız adımlar, gelecek nesillerin daha güvenli bir dünyada yaşamasını sağlayacaktır. Artık sadece konuşmanın değil, harekete geçmenin zamanıdır.

Basın mensuplarını, tüm yetkilileri kamuoyunu bu mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz. Unutulmasın ki her bir kaybedilen hayat toplum olarak vicdanımızda onarılmaz yaralar açıyor… Direncimizin ve gücümüzün farkındayız çünkü biz kadınız. Bu devranın böyle dönmesine izin vermeyeceğiz. Bizler artık taziye mesajı almak istemiyoruz, onun yerine kadınların ve çocukların sokakta özgürce dolaşacağı bir dünya istiyoruz. 6284 yaşatır, 6284 uygulayın. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bitmemeli umutlar ve hayaller, solmamalı çiçekler!"

Kaynak: Gerçek Gündem