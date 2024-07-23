İstanbul'da Kadınlar Birbirine Girdi! Saçlarından Tutup Yere Savurdu

Pendik'te iki kadın ortalığı savaş alanına çevirdi. Kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın ayağa kalkarak "Senden şikayetçi olacağım" diyerek karakola gitti.

İstanbul'da Kadınlar Birbirine Girdi! Saçlarından Tutup Yere Savurdu

İstanbul Pendik'te akşam saatlerinde iki kadın arasında henüz sebebi bilinmeyen şekilde sözlü tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın ayağa kalkarak "Senden şikayetçi olacağım" diyerek karakola gitti.

Yaşanan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

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