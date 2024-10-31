İstanbul'da Kadın Doktora Makas ve Su Isıtıcılı Saldırı! Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde kadın doktor dehşeti yaşadı. Görevli kadın doktor, bir hastanın annesi tarafından makas ve su ısıtıcısıyla saldırıya uğradı.

O anlarda hastane koridorlarında yaşananlar güvenlik kameraları ile görüntülendi.

TUTUKLANDI

Sağlık Bakanlığı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde doktora saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok" denildi.

Kaynak: DHA