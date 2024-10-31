İstanbul'da Kadın Doktora Makas ve Su Isıtıcılı Saldırı! Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli kadın doktor, bir hastanın annesi tarafından makas ve su ısıtıcısıyla darbedildi. Sağlık Bakanlığı, doktora saldıran saldırganın tutuklandığını duyurdu.

Son Güncelleme:

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde kadın doktor dehşeti yaşadı. Görevli kadın doktor, bir hastanın annesi tarafından makas ve su ısıtıcısıyla saldırıya uğradı.

O anlarda hastane koridorlarında yaşananlar güvenlik kameraları ile görüntülendi.

TUTUKLANDI

Sağlık Bakanlığı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde doktora saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok" denildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Limonla Hamilelik Testi Nasıl Yapılır? İşte Yöntemi... Limonla Hamilelik Testi Nasıl Yapılır? İşte Yöntemi...
Kayyımın Makam Pozuna CHP'den İlk Tepki Kayyımın Makam Pozuna CHP'den İlk Tepki
Kırmızı Altının Hasadı Başladı: Tarladan Toplanıp, Güneşte Kurutuluyor! Türkiye'den Dünyaya İhraç Ediliyor Kırmızı Altının Hasadı Başladı: Tarladan Toplanıp, Güneşte Kurutuluyor
Ehliyet Yenilemede 81 Kat Fark! 1.220 Liralık Haksızlık: Son Güne Dikkat Ehliyet Yenilemede 81 Kat Fark! 1.220 Liralık Haksızlık: Son Güne Dikkat