İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Taklit Ürün Ele Geçirildi, Piyasa Değeri 120 Milyon Lira!

İstanbul'un Fatih ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda dünyaca ünlü markalara ait 108 bin taklit ürün ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 120 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Taklit Ürün Ele Geçirildi, Piyasa Değeri 120 Milyon Lira!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Dünya çapında bilinen çeşitli markalara ait binlerce kaçak ve sahte cüzdanların bir şebeke tarafından el altından piyasaya sürülmeye hazır olduğu ve depolarda saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 10 Ağustos’ta Fatih'te 3 farklı depoya düzenlenen operasyonda, 108 bin 70 deri cüzdan ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 120 MİLYON LİRA

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 120 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

İstanbul'da Operasyon: 630 Bin Yasaklı Ürün Ele Geçirildi; Piyasa Değeri 250 Milyon Lira! İstanbul'da Operasyon: 630 Bin Yasaklı Ürün Ele Geçirildi; Piyasa Değeri 250 Milyon Lira! Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul
Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı O Anlar Kamerada Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı
Bu Veriler Sadece Bir Yıllık! Üniversiteyi Bırakan Öğrenci Sayısı 48 İlin Nüfusunu Geçti Üniversiteyi Bırakan Öğrenci Sayısı 48 İlin Nüfusunu Geçti
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Eksi Netle Fizik Bölümüne Girdiğini İddia Etmişti: YÖK'ten O Profesöre Yalanlama Eksi Netle Fizik Bölümüne Girdiğini İddia Etmişti: YÖK'ten O Profesöre Yalanlama
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış
Gözler Ankara'daki Kritik Programda! Kimler AKP'ye Katılacak? Yeni Kulisler Ortaya Çıktı AKP'ye Katılımlara İlişkin Yeni Kulisler Ortaya Çıktı
Bakanlık Açıkladı: Emekliler Artık Tek Kuruş Ücret Ödemeyecek Emekliler Artık Tek Kuruş Ücret Ödemeyecek