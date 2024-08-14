İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Taklit Ürün Ele Geçirildi, Piyasa Değeri 120 Milyon Lira!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Dünya çapında bilinen çeşitli markalara ait binlerce kaçak ve sahte cüzdanların bir şebeke tarafından el altından piyasaya sürülmeye hazır olduğu ve depolarda saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 10 Ağustos’ta Fatih'te 3 farklı depoya düzenlenen operasyonda, 108 bin 70 deri cüzdan ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 120 MİLYON LİRA

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 120 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA