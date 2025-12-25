İstanbul'da IŞİD Operasyonu! Yılbaşı Öncesi Eylem Hazırlığında Olan 115 Şüpheli Yakalandı

IŞİD Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında Türkiye’yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan 137 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 115 şüphelinin yakalandığı operasyonda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında; IŞİD Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere Türkiye’yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan 137 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konuldu. 115 şüpheli operasyonda yakalanırken, yakalanamayan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

