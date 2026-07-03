İstanbul'da IŞİD operasyonu: 17 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen bir şüphelinin IŞİD yanlılarını illegal dernek ve mescitte bir araya getirerek sohbetler düzenlediği tespit edildi. Şüphelinin fitre, zekat ve infak adı altında para topladığı, örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirlendi.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, 42 şüphelinin yakalanması amacıyla 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 22 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA