İstanbul'da IŞİD Operasyonu, 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD ile iltiksaklı faaliyet yürüten ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Örgüt ile iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri operasyon yapılan evlerde aramalar yaparken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.(

Kaynak: DHA

