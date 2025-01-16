İstanbul'da İş İnsanları Mahkemelik Oldu! 3.5 Milyon Liralık Saati Çalmakla Suçlandı, Avukatı Böyle Savundu: 'Babasından Miras Kaldı'

Eski iş ortağı olan Hamdi Y. ile Tarhan T. milyonluk saat hırsızlığı iddiasıyla mahkemelik oldu. Hamdi Y.'nin iddiasına göre 2023 yılında Esenşehir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulundukları sırada Tarhan T. , Hamdi Y.'ye ait özel üretildiğini öne sürdüğü yaklaşık 3.5 milyon liralık saati çaldı. Hamdi Y., Tarhan T.'nin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli Tarhan T. ise iddiaları reddederek, saatin babasından miras kaldığını savundu. Anadolu Adliyesi 91.Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşma görüldü. Duruşmaya müşteki Hamdi Y. katılırken, Tarhan T. katılmadı. Taraf ve müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

'SANIKLA İŞ BİRLİĞİMİZ VARDI'

Müşteki Hamdi Y. ifadesinde, "Sanıkla ortak değildim, iş birliğim vardı. Olay tarihinde Tarhan T. ve çalışanları benim binamda kiracıydılar" dedi.

Hamdi Y.'nin avukatı ise "Daha önce dosyaya sunduğumuz tüm yazılı ve şikayetlerimizi tekrar ederiz. Sanık için verilen mazeret talebinin reddine karar verilmesini talep ederiz. Sanık şu anda Türkiye'dedir. Sanık sosyal medya hesabından yaklaşık bir saat önce, önceden müvekkile ait olan iş yerinden paylaşım yapmıştır. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

'BABASINDAN MİRAS KALDI'

Sanık avukatı, "Müvekkilim şu an Kazakistan'da, yerleşim yeri de oradadır. Müvekkilimin mazeretine dair uçuş bilgisini dosyaya sunduk. Suça konu saat müvekkilime babasından miras kalmıştır. Mahkemece gerekli görüldüğü takdirde saat bir sonraki celse getirebilir. Müvekkilin savunmalarından sonra ayrıca savunmalarda bulunacağız" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Tarhan T.'nin bir sonraki duruşmaya katılmasına aksi takdirde zorla getirilme kararının çıkarılmasına, sanığın savunmasının alınmadığından sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Duruşma 23 Ocak'a ertelendi.

Kaynak: DHA