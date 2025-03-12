İstanbul'da İnşaat Çalışması Sırasında Yolda Çökme Oldu! Elektrik Kesildi, Yol Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Bahçelievler'de inşaat sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine sokağa BEDAŞ, İGDAŞ ve Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yolu trafiğe kapatılırken tedbir amacıyla sokağın elektriği kesildi.

İstanbul'da İnşaat Çalışması Sırasında Yolda Çökme Oldu! Elektrik Kesildi, Yol Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi Şevkat Sokak'ta gece saatlerinde yapılan bina inşaatı sırasında henüz bilinmeyen nedenle yolda kısmi çökme yaşandı.

İstanbul'da İnşaat Çalışması Sırasında Yolda Çökme Oldu! Elektrik Kesildi, Yol Trafiğe Kapatıldı - Resim : 1

İhbar üzerine sokağa BEDAŞ, İGDAŞ ve Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da İnşaat Çalışması Sırasında Yolda Çökme Oldu! Elektrik Kesildi, Yol Trafiğe Kapatıldı - Resim : 2

ELEKTRİK KESİLDİ, YOL KAPATILDI

BEDAŞ ekipleri tarafından sokağın elektriği tedbir amacıyla kesilirken zabıta ekipleri ise yolu trafiğe kapattı. İGDAŞ ekipleri ise gaz kaçağı ihtimaline karşı bölgede incelemelerde bulundu. İnşaatın etrafı demir plakalarla kapatıldı.

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Kaynak: İHA

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İstanbul'da İnşaat Çalışması Sırasında Yolda Çökme Oldu! Elektrik Kesildi, Yol Trafiğe Kapatıldı İstanbul'da İnşaat Çalışması Sırasında Yolda Çökme Oldu