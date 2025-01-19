İstanbul’da İnanılmaz Kaza, Su Kuyusuna Düştü, İşte Böyle Kurtarıldı

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Fener mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarındaki bir tarlada çalışan iki arkadaş, işlerini tamamladıktan sonra yürüyerek yola koyuldu. Sohbet ederek ilerleyen arkadaşlardan İbrahim C., üstü açık bırakılan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Bunun üzerine, arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla kuyuya inerek İbrahim C.’yi beline halat bağlayarak yukarı çıkardı. Suyun içinde ve soğuk hava koşullarında bir süre mahsur kalan İbrahim C., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

KURTARMA ANI KAMERALARA YANSIDI

İtfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, itfaiye erinin merdivenle kuyuya indiği ve İbrahim C.’yi halatla sabitlediği anlar görülüyor.

Kaynak: DHA