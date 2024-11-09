İstanbul'da İlçelerin İsimlerinin Anlamı Bakın Nereden Geliyormuş: İlk Kez Duyacaksınız

İstanbul, sadece görkemli yapılar ve tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda ilçelerinin isimlerinin taşıdığı ilginç hikayelerle de dikkat çekiyor. İstanbul, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu nedenle ilçelerin isimleri de farklı kültürlerin, inanışların ve olayların izlerini taşıyor. İsimlerin kökeninde genellikle coğrafi özellikler, tarihi olaylar, önemli kişiler ya da yerel efsaneler yer alıyor. İşte en bilinen ilçelerin isimlerinin arkasındaki hikayeler...