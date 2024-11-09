İstanbul'da İlçelerin İsimlerinin Anlamı Bakın Nereden Geliyormuş: İlk Kez Duyacaksınız
İstanbul'un ilçelerinin isimleri, şehrin zengin tarihine ve kültürel çeşitliliğine ayna tutuyor. Bu isimlerin ardındaki hikayeleri öğrenmek, şehri daha yakından tanımanızı sağlayacak. İstanbul'un en bilinen ilçelerinin isimlerinin taşıdığı ilginç hikayeler...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul, sadece görkemli yapılar ve tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda ilçelerinin isimlerinin taşıdığı ilginç hikayelerle de dikkat çekiyor. İstanbul, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu nedenle ilçelerin isimleri de farklı kültürlerin, inanışların ve olayların izlerini taşıyor. İsimlerin kökeninde genellikle coğrafi özellikler, tarihi olaylar, önemli kişiler ya da yerel efsaneler yer alıyor. İşte en bilinen ilçelerin isimlerinin arkasındaki hikayeler...
İLÇELERİNİN İSİMLERİNİN HİKAYELERİ
Beşiktaş: Adını, Bizans döneminde gemilerin demirlediği kayalıklara verilen "Beşik Taşı"ndan alıyor. Bir başka rivayete göre ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın donanmasının demir attığı taşlarla ilişkilendiriliyor.
Üsküdar: Bizans döneminde askerlerin geçiş yaptığı bir durak yeri olan "Skutarion"dan geliyor. Osmanlı döneminde "Üsküdar" olarak değiştirilmiş.
Kadıköy: Osmanlı döneminde İstanbul Kadısı'na bağışlandığı için "Kadının Köyü" olarak adlandırılmış. Eski adı "Kalkedon" olan bu bölge, antik çağlardan beri yerleşim görmüş.
Bakırköy: Eski adıyla "Makrohori" olan Bakırköy, Rumca'da "uzak köy" anlamına gelir. Osmanlı döneminde yerleşimin gelişmesiyle "Bakırköy" adını almıştır.
Beyoğlu: İtalyanca "Bey Oğlu" anlamına gelen "Beyioğlu"ndan türemiş. Osmanlı döneminde burada yaşayan Cenovalı diplomatların çocukları, bölgeye adını vermiş.
Şişli: Adını, burada yaşayan Şişçioğlu adlı bir tüccardan ya da şiş yapımıyla uğraşan ustalardan almış olduğu düşünülüyor.
Fatih: İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in adını almış. Fethin sembolü olarak bu ilçeye verilmiş.
Eyüp: Peygamber efendimizin arkadaşı Eyüp El-Ensari'nin burada defnedilmesi nedeniyle bu ismi almış.
Galata: İtalyanca "denizci mahallesi" anlamına gelen "Galata", Cenevizlilerin deniz ticareti yaptığı yerlerden biri olarak bilinir.
Sarıyer: Bölgede altın madenlerinin olması nedeniyle "Sarıyer" adı verildiği düşünülüyor.