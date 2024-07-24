İstanbul'da İkinci Zincirleme Kaza! 15 Araç Birbirine Girdi

Esenyurt’ta Haramidere bağlantı yolu, Ambarlı Limanı yolunda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan bir otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 15 araç birbirine girdi.

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İstanbul'da İkinci Zincirleme Kaza! 15 Araç Birbirine Girdi

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt Haramidere bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobilin kaza yaptığını fark etmeyen bir TIR sürücüsü ise otomobile çarptı. Kazaya başka araçlar da karıştı. Biri polis otomobili olmak üzere toplam 15 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Kazayı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken trafik tek şeritten devam etti. Öte yandan benzer noktada aynı saatlerde başka bir zincirleme kaza daha yaşandı.

İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine Girdiİstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine GirdiGüncel

Kaynak: DHA

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