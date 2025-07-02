Marmara Bölgesi Beşik Gibi Sallanıyor! Bir Gün Arayla Üçüncü Deprem
Merkez üssü Bursa Gemlik olan ve saat: 13.58'de hissedilen bir deprem oldu. Sarsıntı, İstanbul'un her iki yakasında da hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3, Kandilli Rasathanesi ise 4.4 olarak açıkladı.
Marmara Bölgesi, son günlerde art arda yaşanan depremlerle sarsılırken, saat 13.57'de İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. A
AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken, merkez üssünün Bursa Gemlik olduğu kaydedildi. Deprem, yerin 12.9 kilometre derinlikte yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 2, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-02
Saat:13:57:43 TSİ
Enlem:40.49361 N
Boylam:29.21694 E
Derinlik:12.91 km
Detay:https://t.co/5UcwRRIdTS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: 4.4
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, merkez üssünü Bursa Gemlik olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 2, 2025
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/LXgOHc7QFU
02.07.2025, 13:57:42 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
BİR GÜN ARAYLA 3. DEPREM
Dün de merkez üssü Bursa Gemlik olan 4.2 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan deprem sonrası açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2025
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/QcMJBiBwXM
BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği yayımladığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmediğini bildirdi.
📌 Basın Duyurusu #Deprem pic.twitter.com/6eh84ruzVb— T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) July 2, 2025
23 Nisan’da merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti. Öte yandan deprem yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
İSTANBUL'DAKİ 6.2'LİK DEPREMİ HATIRLATTI
23 Nisan’da merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti. Öte yandan deprem yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.