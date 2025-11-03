Balıkesir'de Deprem Oldu! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 11.02 km olarak kaydedildi.

KANDİLLİ: 5.1

Kandilli Rasathanesi ise deprem büyüklüğünü 5.1, derinliğini 14.3 km olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Deprem İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

27 EKİM'DEN SONRA PEŞ PEŞE SARSINTILAR

Geçtiğimiz 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden hemen önce ise yine merkez üssü Sındırgı olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

'SINDIRGIMIZ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN'

Saat 15.32'de meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem sonrasında Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun. 10 Ağustos'tan beri 14-15 bine yakın artçılarla sallanmakta. 27 Ekim'de gerçekleşen 2. depremle birlikte yara aldık. 607 bağımsız bölüm için yıkım kararı verildi. Sındırgımızın bir an önce devlet eliyle, afet bölgesi ilan edilmeli. Can kaybımız yoktur, tek tesellimiz budur. Sındırgımız afet bölgesi ilan edilsin" ifadelerini kullandı.