İstanbul'da Hayalet Köprü: FSM Sisin İçinde Kayboldu

Megakent İstanbul, güne yoğun bir sis tabakasının altında uyandı. Özellikle boğaz hattında etkisini artıran sis, hem ulaşımı hem de kentin silüetini etkisi altına aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü.

KÖPRÜ GÖZDEN KAYBOLDU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), yoğun sis tabakası tarafından adeta yutuldu. Köprüden geçiş yapan sürücüler dikkatle ilerlerken, kıyı şeridinden bakıldığında dev yapının tamamen gözden kaybolduğu görüldü.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMA

Görüş mesafesindeki ciddi düşüş nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, yetkililer sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan verilere göre, nem oranının artmasıyla tetiklenen sisin, günün ilerleyen saatlerinde güneşin etkisiyle dağılması bekleniyor.

Kaynak: İHA