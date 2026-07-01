İstanbul'da Hava Tersine Dönüyor: Meteoroloji Tarih Verdi, Sağanak ve Rüzgar Kapıda

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İstanbul, öğle saatlerinde güneşin altında 40 dereceyi gördü. Kentte etkili olan poyraz, sıcaklığın daha yüksek hissedilmesini engelledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da yarın hava sıcaklığı 32 derece olacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, bir nebze rahatlama sağlamaya devam edecek. Cuma günü de kentte 32 derece sıcaklık bekleniyor.

YAĞMUR GELİYOR

İstanbul hafta sonunaysa yağmurla giriş yapacak. İstanbul'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Cumartesi günü 30 dereceye gerilemesi beklenen hava sıcaklığı, pazar günü bir kademe daha düşerek 28 dereceye gerileyecek. Her iki günde de megakentte sağanak geçişleri görülecek.

RÜZGARLI HAVA ÜŞÜTECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu beklenen sağanakla ilgili olarak NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. "Avrupa'da bu sıcak hava dalgası iki hafta kaldı. İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak" diyen Çalışkan, önümüzdeki hafta sıcaklıkların mevsim normalleri altına ineceğini kaydetti. Çalışkan akşam saatlerinde kuzeyden esen rüzgarla havanın üşüteceğini kaydetti.

Hafta sonu beklenen yağmur yalnızca İstanbul'la sınırlı değil. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak pazar günü Trakya ve Ege sahilleri ile Güney Doğu Anadolu dışında tüm bölgelerde etkili olacak. Batı bölgelerde sağanak yeni hafta başında kesilecek.

Kaynak: AA