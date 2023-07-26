İstanbul'da hava sıcaklığı zirve yapacak: Normale dönüş için tarih verildi!

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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İstanbul'da hava sıcaklığı zirve yapacak: Normale dönüş için tarih verildi! - Resim: 1

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'da hava sıcaklığı zirve yapacak: Normale dönüş için tarih verildi! - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da yarın mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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İstanbul'da hava sıcaklığı zirve yapacak: Normale dönüş için tarih verildi! - Resim: 3

İstanbul için yarın 37 dereceye kadar çıkması beklenen en yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'da hava sıcaklığı zirve yapacak: Normale dönüş için tarih verildi! - Resim: 4

SICAKLIK BUGÜN ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının bugün mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrettiğini kaydetti.

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