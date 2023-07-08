İstanbul'da hava 45 derece olacak: O iller de nasibini alacak!
Türkiye için çok kritik uyarı yapıldı. Meteorologlar 12 Temmuz sonrası için hava sıcaklıklarında ekstrem artışlar bekliyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'yı etkilemesi beklenen Afrika sıcakları resmen kavuracak. 45-50 dereceler konuşuluyor... İşte bütün detaylar!
Türkiye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Uzmanlar son bir hafta öncesine kadar bu sıcaklık dalgasının ülkemizin dışında durabildiğini açıklasa da önümüzdeki haftayla birlikte bunun mümkün olmayacağı açıklandı. Sıcaklıkların 45-50 dereceler bandına çıkması bekleniyor.
EL NİNO ETKİLERİ ORTAYA ÇIKIYOR
Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen ve bu sene başladığı açıklanan hava olayı küresel ölçekte önemli etkiler doğurmaya çoktan başladı.
Uzmanların sıklıkla uyardığı ve ekstrem hava koşulları yaratan 'El Nino'nun başlamasıyla birlikte dünyanın pek çok yerinden gelen yangın, sel ve aşırı sıcaklık haberleri, durumun ciddiyetini anlatıyor. Geçtiğimiz 5 günde küresel ortalama sıcaklıkların da 3 defa rekor kırmasının ardından bu sefer 'El Nino' bizi vuracak.
Afrika sıcaklarının önümüzdeki haftanın ortası itibarıyla ülkemizi resmen kavurması bekleniyor. 45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor...