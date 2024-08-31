İstanbul'da Hastaneye Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var

İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisine silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Valiliği olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

HASTANEYE ATEŞ AÇTILAR

Olay, saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, hastane jandarması, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Hemen hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan saldırganların kimliğini tespit edip yakalamak geniş çaplı çalışma başlattı.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ BULUNDU

Sabah saatlerinde İstanbul Valiliği olay ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "31 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna’da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA